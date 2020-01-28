Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

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Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı
6 saat önce
Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:25 Kaynak: AA
Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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