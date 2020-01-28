Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.