Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı

6 saat önce

Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:25 Kaynak: AA
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