Evin içinden deprem anını kayda aldı - Son Dakika
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Evin içinden deprem anını kayda aldı

15.02.2023 10:19

Evin içinden deprem anını kayda aldı Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem anı evin içinde cep telefonu kamerasında yansıdı.

Evin içinden deprem anını kayda aldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem anı evin içinde cep telefonu kamerasında yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin evin içinde cep telefonu ile o anları kaydettiği anlar çıktı. Bir süre sallanan evin elektrik kesintisi ile birlikte çökme sesleri de görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Antakya, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin içinden deprem anını kayda aldı - Son Dakika

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