Son Dakika Haberleri: Deprem Anı Güvenlik Kameraları Tarafından Kaydedildi

Deprem Anı Güvenlik Kameraları Tarafından Kaydedildi

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezinde saat 14.29'daki deprem anı, bir kırtasiyedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, deprem sırasında iş yerindeki raflarda sallandığı görünüyor. Görüntüde, iş yeri sahibi ve yanındaki kişinin ise depremin ardından dışarı çıkıyor.

İş yeri sahibi Ali Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

Esnaf arkadaşlarının da korkarak iş yerinden dışarı çıktığını anlatan Üstün, "Bu kez bayağı depremi hissettik. Allah daha kötülerinden korusun. Bunu da ucuz atlattık. Geçen hafta da deprem olmuştu ancak bunu daha çok hissettik." diye konuştu.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti.

Bu arada Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde saat 14.29'dan sonra büyüklüğü 1,2 ile 3,8 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Malatya, Arguvan, Güncel
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