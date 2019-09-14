Deprem anı güvenlik kameralarında
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.
Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. - ÇANKIRI
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