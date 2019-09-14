Son Dakika Haberleri: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

24 dakika önce

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çankırı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:11 Kaynak: AA
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Çankırı'da art arda iki deprem! Ankara'da da hissedildi
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