Son Dakika Haberleri: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

2 gün önce

İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.


İstanbul, Kocaeli, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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