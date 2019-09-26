Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri
merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki şiddetindeki deprem Kocaeli
'de de hissedildi. Deprem
anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.
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