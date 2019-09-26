Son Dakika Haberleri: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli ve Sakarya'da güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli ve Sakarya'da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağazadaki avize ile askıdaki elbiselerin sallanması, bir çalışanın koşarak dışarı çıkması ve daha sonra ağlaması yer alıyor.

Sakarya

Deprem anı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, depremin hissedilmesinin ardından öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi bulunuyor.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Marmara Denizi, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:45 Kaynak: AA
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