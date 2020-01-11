DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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- Deprem anı

-Kaçanlar


İstanbul, Deprem, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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