DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor
Görüntü Dökümü:
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- Deprem
anı
-Kaçanlar
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