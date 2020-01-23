Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22: 22 sıralarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Demirci'de de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22: 22 sıralarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Demirci'de de hissedildi.
Demirci'de Öğretmenevinde deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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