Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22: 22 sıralarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Demirci'de de hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22: 22 sıralarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Demirci'de de hissedildi.

Demirci'de Öğretmenevinde deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Demirci, Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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