Son Dakika Haberleri: Deprem anı güvenlik kamerasında
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Deprem anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Deprem anı güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:55 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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