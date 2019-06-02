Deprem anı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:55 Kaynak: AA
'nın Hendek
ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi
Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama
Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor