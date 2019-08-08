Deprem anı güvenlik kamerasında
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Denizli'nin Balkan ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilirken, deprem anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
'nin Balkan ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Manisa
'nın Kula
ilçesinde de hissedilirken, deprem anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ege
Bölgesi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Öğleden önce İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'nin Çardak
ilçesinde 4.2 ve Balkan ilçesinde ise 6.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Deprem Manisa'nın Denizli il sınırlarına yakın bölgelerde de hissedildi. Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem sonrası yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir telefoncu dükkanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde telefoncu dükkanında çalışanlar depremi hissettikten sonra dışarı çıktı.
Deprem sonucu Manisa ve ilçelerinde bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - MANİSA
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