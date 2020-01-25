Deprem anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Deprem anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

ELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerasında, System.String[]

ELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.


Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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