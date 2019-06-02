Deprem anı güvenlik kamerasında (2)
1 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:52 Kaynak: AA
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