Son Dakika Haberleri: Deprem anı güvenlik kamerasında (2)
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Deprem anı güvenlik kamerasında (2)

1 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anı güvenlik kamerasında (2), System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:52 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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