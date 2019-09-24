Son Dakika Haberleri: Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı
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Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

6 dakika önce

Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.

Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı, System.String[]
Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı.  Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

Görüntü Dökümü:
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İstasyondan görüntüler
Depremin kaydı
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Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
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