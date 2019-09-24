Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı
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Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:42 Kaynak: DHA
açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.
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