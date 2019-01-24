Deprem Anı Kamerada
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Marmaris ve çevresinde son 1 haftada üçüncü kez deprem meydana geldi. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.30'da Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremle bir marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli depremden dolayı sallanan ürünler görülüyor. Son günlerde meydana gelen depremlerden dolayı korktuklarını belirten ilçe sakini Zülfikar Kaya, "Yemek yediğim esnada deprem oldu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Dışarı kaçtım. Son bir haftadır, burada her yer sallanıyor. Korkudan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz." dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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