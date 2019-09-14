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Deprem anı kamerada

56 dakika önce

Deprem anı kameradaÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anı kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.

Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Deprem anı kamerada

Çankırı, Çerkeş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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