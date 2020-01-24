Deprem anı kamerada - Son Dakika

Deprem anı kamerada
6 saat önce
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bir evde çekilen görüntülerde adeta yer yerinden oynuyor.
(İHA)
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