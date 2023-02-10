Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı - Son Dakika
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Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

10.02.2023 08:40

Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde park halinde bulunan araçların beşik gibi gibi sallanması dikkat çekti.

Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde park halinde bulunan araçların beşik gibi gibi sallanması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Yolu, bir evi ve park halindeki iki aracı gören güvenlik kamerası, deprem anını saniye saniye kaydetti. Depremde yolla birlikte araçların beşik gibi sallanması görüntülere yansıdı. O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı - Son Dakika
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