Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Beyşehir'de kız öğrenci yurdunda deprem esnasında binayı terk eden öğrenciler ve yaşadıkları panik anları Marketlerde deprem anı, raflardan yerlere düşen malzemeler ve çalışanların işyerinden koşarak çıkış anı, manav bölümündeki panik anları KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem anı...

Beyşehir'de kız öğrenci yurdunda deprem esnasında binayı terk eden öğrenciler ve yaşadıkları panik anları Marketlerde deprem anı, raflardan yerlere düşen malzemeler ve çalışanların işyerinden koşarak çıkış anı, manav bölümündeki panik anları KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem anı yurtta kalan kız öğrencilerin bina dışına çıktıkları anlar ile marketlerde raflardan düşen malzemeler ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya, Manav, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son Dakika

Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok