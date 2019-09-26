Deprem anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı
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Deprem anı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Deprem anı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde depremin hissedilmesinin ardından öğrencilerin okuldan tahliye edilme görüntüleri bulunuyor.
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