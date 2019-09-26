Son Dakika Haberleri: Deprem anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı
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Deprem anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı

54 dakika önce

Deprem anı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Deprem anı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde depremin hissedilmesinin ardından öğrencilerin okuldan tahliye edilme görüntüleri bulunuyor.

Deprem anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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