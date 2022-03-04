"Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Okul binasından çıkan öğrenciler

Vali Seddar Yavuz'un okula gelişi

Yetkililerden bilgi alması

Güvenli alanda toplanan öğrenciler

Deprem malzemelerinin sergilenmesi

Arama kurtarma ekipleri

Vali Seddar Yavuz'un konuşması

Arama kurtarma ekipleri KOCAELİ - İzmit ilçesindeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde düzenlenen "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasının ardından öğrenciler okul bahçesinde toplandı.

Tatbikata katılan Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Şu an için Kocaeli'mizde 1460 okul ve 418 bin öğrencimizi tahliye etmiş bulunuyoruz." dedi.

Kocaeli'nin depremde büyük acılar yaşadığına işaret eden Yavuz, bu nedenle deprem gibi doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra okul bahçesinde UMKE, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.