"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 14:17

Öğrencilerin siren seslerinin çalmasıyla sıra kenarlarına çökmesi Öğrencilerin sınıflardan dışarı tahliye edilmesi Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması TUNCELİ - Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem...

Öğrencilerin siren seslerinin çalmasıyla sıra kenarlarına çökmesi

Öğrencilerin sınıflardan dışarı tahliye edilmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması TUNCELİ - Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri hazır bulundu. Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, afetlere karşı bilinçli ve dikkatli nesillerin yetişmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement