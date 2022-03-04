"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 18:01

Tatbikatın düzenlendiği okul Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması Öğrencilerin tahliye edilmesi Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması ARDAHAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatın düzenlendiği okul

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması ARDAHAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ardahan'da da Vali Hüseyin Öner ve beraberindekilerin katılımıyla Ardahan Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla sınıflardaki öğrenciler "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Kentteki okullarda 646 öğretmen ve 8 bin 892 öğrencinin katıldığı tatbikatta, güvenli tahliye ile sınıflarından çıkan öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde okul bahçesinde toplandı.

Vali Öner tatbikatta görev alanlara teşekkür etti.

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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