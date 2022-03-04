"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Tatbikatın düzenlendiği okul

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması ARDAHAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ardahan'da da Vali Hüseyin Öner ve beraberindekilerin katılımıyla Ardahan Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla sınıflardaki öğrenciler "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Kentteki okullarda 646 öğretmen ve 8 bin 892 öğrencinin katıldığı tatbikatta, güvenli tahliye ile sınıflarından çıkan öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde okul bahçesinde toplandı.

Vali Öner tatbikatta görev alanlara teşekkür etti.