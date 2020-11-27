Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

27.11.2020 19:51

Malatya'da bugün meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da bugün meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AFAD verilerine göre, saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait Malatya merkezdeki işyerlerine ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde kent merkezinde bulunan bir işyerine ait kamera görüntülerinde deprem anı ile birlikte içeride bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktıkları anlar yer aldı. Deprem anının yansıdığı bir diğer güvenlik kamerası kaydında ise, bir spor salonunda spor yapan vatandaşların depremle birlikte dışarı çıktıkları görüldü.

-İHA-

Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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