Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı - Son Dakika

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Adıyaman'da, deprem anında paniğe kapılarak 2 kattaki evinin balkonundan atlayan genç kız, yaşadığı korku anlarını anlattı.

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Adıyaman'da, deprem anında paniğe kapılarak 2 kattaki evinin balkonundan atlayan genç kız, yaşadığı korku anlarını anlattı.


Elazığ'da meydana gelen deprem Adıyaman'da, da hissedilerek büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Deprem esnasında Samsat ilçesindeki evinde tek bulunan 20 yaşındaki Makbule Dikme, paniğe kapılarak evlerinin 2.katından aşağıya atladı. Balkondan kendisini aşağıya atan genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Makbule Dikme, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dikme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Korku anlarını anlattı


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindeki il protokolü hastaneye gelerek genç kıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Büyük bir korku yaşadığını belirten Makbule Dikme, o anlarda yaşadıklarını anlatarak, "Evde tektim ve deprem olunca çok korktum. Ne yapacağımı bilemeyerek pencereyi açıp balkona geçtim ve oradan da kendimi aşağıya attım. Çok şükür iyiyim sadece belimde çatlak var. Ama çok kötü korktum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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