Deprem anında aynalar yere düştü - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli depremin en fazla yaşandığı komşu şehir Malatya'da bir ayna satan iş yerinin güvenlik kamerasına deprem anı saniye saniye yansıdı.



Malatya'da bulunan bir iş yerinde deprem anındaki sarsıntıların etkisi saniye saniye görüntülendi. Depremin şiddetinin de gözler önüne serildiği görüntülerde şiddetli bir şekilde sarsılan aynaların, yere düşüp kırılmaları da yer alıyor. - MALATYA