Deprem anında bina böyle sallandı
2 gün önce
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle bir bina böyle sallandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle bir bina böyle sallandı. Görüntülerde yüksek katlı binanın sağa sola doğru sallandığı görülüyor.
(İHA)
Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler