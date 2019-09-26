Son Dakika Haberleri: Deprem anında bina böyle sallandı
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Deprem anında bina böyle sallandı

2 gün önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle bir bina böyle sallandı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle bir bina böyle sallandı. Görüntülerde yüksek katlı binanın sağa sola doğru sallandığı görülüyor.

(İHA)

Deprem anında bina böyle sallandı

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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