Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada

20.02.2023 23:36

Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada

MERSİN - Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı.

Hatay'da ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasada görevli çalışanın tezgahtan atlaması ve müşteri ile birlikte kaçması yer aldı. Akdeniz ilçesindeki bir başka görüntüde de kasada görevli bir şahsın kaçma anı kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem anı marketin güvenlik kamerasında! Panikle tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı Deprem anı marketin güvenlik kamerasında! Panikle tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı AFAD ve valiliklerden yapılan, 'Sahillerden uzak durun' uyarısı kaldırıldı AFAD ve valiliklerden yapılan, 'Sahillerden uzak durun' uyarısı kaldırıldı

Deprem, Mersin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:08 Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yardım turnuvası düzenliyor
07:50 Hatay'da depremlerde amcası enkaz altında kalan oyuncu Burcu Biricik, yardım çağrısında bulundu
07:34 Son Dakika! Hatay'daki 6.4'lük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
00:35 Günler öncesinden uyarmıştı! Hatay'daki 6.4'lük depremin ardından Celal Şengör'ün sözleri yeniden gündem oldu
00:32 Atsu ile aynı binadaydı! Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'tan acı haber
00:12 Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 6.4'lük depremin ardından konuştu: Bittik biz!
00:07 Canlı yayında depreme yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle kaçtı
23:03 JMO Antalya Şube Başkanı Çelik depremin ardından 5 ilçe için uyardı: Alüvyon zemin etkiyi büyütür
23:29 Deprem anı marketin güvenlik kamerasında! Panikle tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı
23:32 Hatay depreminin hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 08:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement