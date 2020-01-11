Deprem anında çay servisine devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem anında çay servisine devam etti - Son Dakika

Deprem anında çay servisine devam etti

6 saat önce

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında vatandaşlar korkuyla dışarıya çıkarken bir vatandaşın çay servisi yapmaya devam ettiği anlar dikkat çekti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Vatandaşların deprem sırasında yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Silivri'de depremi hisseden vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı anlar yer alıyor. Bir vatandaşın deprem sırasında çay servisine devam etmesi ise dikkat çekiyor.

(Yusuf Eker/İHA)

Deprem anında çay servisine devam etti

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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