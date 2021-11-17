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Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı - Son Dakika

Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı

17.11.2021 18:13

Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı Düzce'deki depremin korku dolu anları güvenlik kameralarında Merkez üssü Düzce'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı

Düzce'deki depremin korku dolu anları güvenlik kameralarında

DÜZCE - Merkez üssü Düzce'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini can havliyle sokağa atarken bazı vatandaşlar deprem son bulana kadar masa altında kaldı. Bir kadının ise deprem esnasında kafeteryada telefonla konuştuğu esnada bayıldığı anlar da kameralara yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3, derinliğinin de 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18 kilometre olarak açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Düzce'de de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı. Depremin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini panikle sokağa atarken bazı vatandaşlar ise deprem son bulana kadar masa altında kaldı. Güvenlik Kameralarına yansıyan görüntülerde, kafede oturan vatandaşların deprem esnasında masaların altına girmesi, restoranda çalışan işçilerin ve müşterilerin panik halinde dışarı çıkması yer alıyor.

Öte yandan, deprem esnasında bir kadının da bayıldığı anlar görüntülere yansıdı.

Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı
Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı

Deprem, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı - Son Dakika


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