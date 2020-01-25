Deprem anında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Deprem anında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem anında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem anında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çetin (42) yaşındaki engelli vatandaş deprem esnasında dışarı çıkamadı ve korkudan kalp krizi geçirdi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Mehmet Çetin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN
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