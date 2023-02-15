DEPREM ANINDA MAĞAZADAKİ PORSELENLER YERİNDEN BİLE OYNAMADI

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde bir binanın giriş katında bulunan, mutfak eşyalarının satıldığı bir mağazada raf ve tezgahtaki ürünlerin yere düşmemesi şaşırttı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri hasar görmedi. Apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkıldı. Hasar görmeyen apartmanın altındaki mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemiş olması ise şaşırttı. İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının sergilendikleri raf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekti. (DHA)