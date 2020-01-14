Deprem anında Manisa'da 169 toplanma alanı var - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem anında Manisa'da 169 toplanma alanı var - Son Dakika

Deprem anında Manisa'da 169 toplanma alanı var

6 saat önce

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Jeofizik Mühendisi Güray Karakaya, deprem sonrasında vatandaşların devletle buluştuğu yer olan toplanma alanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem anında Manisa'da 169 toplanma alanı var, System.String[]

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Jeofizik Mühendisi Güray Karakaya, deprem sonrasında vatandaşların devletle buluştuğu yer olan toplanma alanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaya, Manisa genelinde 169 toplanma alanının bulunduğunu söyledi.


Manisa'da vatandaşların hem e-Devlet üzerinden, hem manisa.afad.gov.tr adresi üzerinden kendi adreslerine ait toplanma alanlarının yerlerini öğrenebileceğini kaydeden Karakaya, "Bu konuda vatandaşları bilgilendirmemiz lazım. Afetlerde, acil durumlarda toplanma alanları Manisa için hazırlanmış durumda. Manisa'da 169 tane toplanma alanı var. Her adres için toplanma alanları mevcuttur. AFAD olarak biz koordinatör kurumuz. Toplanma alanları bizim buluşma alanlarımızdır" dedi.


Toplanma alanları ile geçici barınma alanlarının genelde karıştırıldığına dikkat çeken Karakaya, "Toplanma alanları deprem, afet gibi olaylardan sonra vatandaşların buluşma yeri. Neyle buluşma yeri vatandaşın devletle buluşma yeri. Geçici barınma alanları kurulana kadar vatandaş burada toplanıyor. Yönlendirmeler, çalışmalar, duyurular burada yapılıyor. Süreçle ilgili toplumun bilgilendirilmesi burada yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay gibi kurumların personeli bulunuyor. Burası hem güvenli alan çünkü depremlerde binanız hasar görmemiş olsa bile artçı depremler yaşanacağı için vatandaşların binaları terk etmesi gerekiyor. Bundan dolayı güvenli bir ortamda bulunmaları lazım. Genelde park ve bahçe gibi açık alanlar seçiliyor. Bakıma muhtaç, yaşlılar, engelliler için çadır kentler kuruluyor. 6 saatte içinde bunlar için çadır kentlerin kurulması gerekiyor. Onun için bu toplanma alanlarında bunların tespiti yapılıyor. Ardından kurulacak çadır kente nakilleri buradan yapılıyor. Daha sonra diğer vatandaşların sevkıyatları çadır kentler tamamlandıkça gerçekleşiyor." diye konuştu. - MANİSA

Karakaya, Deprem, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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