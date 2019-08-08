Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yerle bir oldu

Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yerle bir olduDENİZLİ - Denizli'de Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sırasında bir marketin rafındaki ürünlerin devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yerle bir oldu

DENİZLİ - Denizli'de Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sırasında bir marketin rafındaki ürünlerin devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Depremin merkez üssü olan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 14.25 sıralarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem anında bir marketin raflarında bulunan ürünlerin neredeyse tamamının yere düştüğü anlar bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi. Markette yere düşen su ve soda şişelerinin patladığı görülürken işletmede büyük çapta maddi zarar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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