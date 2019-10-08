Deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem anında güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde, bir okul görevlisinin SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüldü.



Ayten - Aytaç Ilıca çiftinin 8 yaşındaki SMA hastası çocukları depreme eğitim gördüğü okulun bodrum katında yakalandı. Diğer öğrenciler ve öğretmenler deprem anında telaşla dışarıya koşuşurken SMA hastası Ata'yı okulun görevlisi Ferdi Barut sırtlayarak dışarı çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar sosyal medya hesabından paylaşan öğrenci velisi Aytaç Ilıca, "Görüntülerde SMA hastası oğlum Ata'yi okulun personeli sevgili Ferdi Barut depremden hemen sonra okulun en alt katından sırtına alarak yukarıya çıkarıyor. O kadar duygulandık ki anlatamam. Kelimelerin bittiği an bizim için. Bizler aklımızın bir köşesinde her zaman evlatlarımızı kime emanet edeceğiz diye düşünür dururuz. Bu tip iyiliklere şahit olunca insan huzur buluyor. Okulumuzun çatısı altında bizlere bu huzuru, güveni hissettiren tüm okul personeli ve yöneticilerine sonsuz minnetimizi sunarız" notuyla paylaştı. - TEKİRDAĞ