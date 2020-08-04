Deprem anında sokağa çıkan vatandaşlar - Son Dakika
Deprem anında sokağa çıkan vatandaşlar
Deprem anında vatandaşların iş yerlerinden çıkması MALATYA - Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde depremde vatandaşların sokağa çıkma anı, kent merkezindeki Sivas Caddesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem anında vatandaşların iş yerlerinden çıkması MALATYA - Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde depremde vatandaşların sokağa çıkma anı, kent merkezindeki Sivas Caddesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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4.08.2020 15:58:35. #1.13#
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