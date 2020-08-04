Deprem anında sokağa çıkan vatandaşlar - Son Dakika

Deprem anında vatandaşların iş yerlerinden çıkması MALATYA - Merkez üssü Malatya 'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde depremde vatandaşların sokağa çıkma anı, kent merkezindeki Sivas Caddesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:40

Kaynak: AA

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