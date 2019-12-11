Deprem anında yaşanan panik kamerada

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.

(İHA)