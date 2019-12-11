Deprem anında yaşanan panik kamerada
6 saat önce
Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.
(İHA)
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