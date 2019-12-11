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Deprem anında yaşanan panik kamerada

6 saat önce

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.

(İHA)

Deprem anında yaşanan panik kamerada

Balıkesir, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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