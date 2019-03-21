Deprem Anında Yaşananlar Güvenlik Kameralarına Yansıdı
1 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremler sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremler sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı. Sabah
erken saatlerde Arguvan ilçesinde yaşanan, en büyüğü 3.9 ve 4.1 şiddetindeki depremler çevre ilçelerde de hissedildi. Arguvan'a komşu olan Hekimhan
ilçesinde de depremler hissedilirken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların yaşadığı panik görülüyor. Hekimhan'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içeride bulunan vatandaşların depremle birlikte panik ile dışarı kaçıştıkları görülüyor.
(Emine Çavdar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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