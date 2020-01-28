Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında
6 saat önce
Köfteciler Sokağı ve Orduevi Kavşağında yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Köfteciler Sokağı ve Orduevi Kavşağında yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri
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