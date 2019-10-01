Deprem anında yolcuyu koruyan TGS personeli, aynı yolcuyla tekrar buluştu

-THY çalışanı ve yolcu o anları ilk kez anlattı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem anında İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemini yaptıran yolcuyu bankonun altına alarak koruduğu için herkesin takdirini kazanan TGS çalışanı, aynı kontuarda bir kez daha o yolcuyla buluştu.

26 Eylül Çarşamba günü Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ciddi derecede hissedilmiş, o anlara ilişkin İstanbul Havalimanı'nda da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıkmıştı. Türk Hava YollarıGenel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde deprem sırasında THY'nin yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Groun Servicespersonelinin kendisi ile birlikte bilet işlemini yaptıran yolcuyu güvene almak için bilet bankosunun bulunduğu masanın alt bölümüne aldığı görülüyordu. Bilal Ekşi'nin "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadeleriyle paylaştığı görüntü sonrası TGS çalışanı ülke gündemine gelerek herkesin takdirini kazanmıştı.

Havalimanı çalışanı ve yolu bir kez daha buluştu

Yaşanan olay sonrası yolcuyu güvene alan o personelin TGS bünyesinde görev yapan Üzeyir Ergezen, biletleme işlemini yaptıran yolcunun ise Nevin Tolay olduğu anlaşıldı. Depremden yaklaşık bir hafta sonra havalimanı personeli ve yolcu bir kez daha aynı kontuarda bir araya geldi. Deprem anında bir anda tedirgin olduğunu belirten yolcu Nevin Tolay, kendisine yardımcı olan personele teşekkür etti.

Yolcu deprem anında yaşananları anlattı

Personelin koruduğu yolcu, buluşma sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir tekstil firmasında satış görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Rutin olarak her hafta İstanbul'dan Adana'ya gidip geliyorum. Geçen perşembe günü de Adana'ya gitmek üzere buraya geldim ve tam boarding (biniş) kartını alıyordum; tam o sırada deprem başladı. Arkadaşım oturduğu yerden kalktı ve kolumdan tutarak beni bankonun altına aldı. O sırada panikle çok korktum. Deprem bittikten sonra bankodan çıktık ve beni sandalyeye oturttu. Kendi suyundan ikram etti. Bir süre oturduktan sonra toparlandım ve uçuşumu yaptım" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma arkadaşı dururken bir yolcuyu koruması gerçekten çok önemliydi"

Havalimanı personelinin davranışının kendisini çok etkilediğini dile getiren Nevin Tolay, "Kendini korumak isteyebilirdi ancak gerçekten sakin bir şekilde beni masanın altına alması, yan tarafta çalışma arkadaşı dururken bir yolcuyu koruması gerçekten çok önemliydi. Bu olay için THY'ye bir teşekkür maili yazacaktım. Ancak bu olay haber olunca böyle bir araya geldik ve kendisine teşekkür ettim" diye konuştu.

"Bizim için yolcunun sağlığı fevkalade önemlidir"

Yolcuyu bilet bankosunun altına alarak koruyan TGS personeli Üzeyir Ergezen deprem anında yaşananlara ilişkin "Bizim buradaki asli görevimiz yolcuya karşı hürmet göstermek ve hizmet vermektir. Herkes o sırada nasıl soğukkanlı olabildiğimi soruyor. TGS'nin bize verdiği periyodik eğitimler var. Olay anında çok kısa bir süremiz vardı ve hemen karar vermek gerekiyordu. Karşılıklı bu kararı verdik. Sonuç olarak hayat bazen ikinci şanslar tanımaz. Biz de ilk şansımız iyi kullandık. Masanın altında biraz ürktüğünü hissettim. Kendini daha güvende hissetmesi için de elimi başının üstüne koydum. Depremin bitmesiyle bankonun altından çıktık. Titriyordu. Oturmasını rica ettim. Bizim için yolcunun sağlığı fevkalade önemlidir. Kendisi sakinleştikten sonra da uçuşuna uğurladık" dedi.