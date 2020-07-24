Deprem anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Deprem anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Deprem anını anlatan Hacı Nizamettin Özbay; "Eşim hemen ağlamaya başladı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen depremi anlatan, göz yaşlarına hakim olmadı.

AFAD'ın aktardığı veriye göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 10.84 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü olan Sulukaraağaç Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ise o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Eşim hemen ağlamaya başladı"

Deprem anını anlatan Hacı Nizamettin Özbay, "Sabahleyin 05.20 gibi namazı kıldım tesbihat çekiyordum. Eşim de Yasin-i Şerif okuyordu. O sırda bir gümleme geldi. Eşim hemen ağlamaya başladı. Sallantı olmadı burada sadece gümleme geldi. Ben ampule baktım sallanıyor mu diye ve hemen dışarı çıktım. Oğlum da burada muhtarlık yapıyor. Ona söyledim. Duymamış o. 'Sallantı olmadı baba' dedi. Sonra jandarma aradı. Buraya geldiler. Can kaybı yada sallanma olmadı. Biz kendimiz yine başladık teşbih çekmeye, okumaya. Daha sonra buranın merkez üssü olduğunu anladık" diye konuştu.

"Sanki taş ocağı yıkılıyormuş gibiydi"

Sulukaraağaç köyüne sınır olan Bektaşpınar Mahallesinde yaşayan Serdar Akdoğan ise "Tam sabah vaktiydi. Eşim namaza kılıyordu. Ben de abdest almaya kalkmıştım. Saat 05.20 gibiydi. Bir gürültü geldi. Ama yerin altından geldi. Ampullere baktım hiç sallanma yok. Daha sonra dışarı çıktım. Komşularımız da aynı sesi duymuş. Ama direk bir sallantı olmadı. Yerin altından gümbürtü geldi sadece. Sanki taş ocağı yıkılıyormuş gibi" dedi.