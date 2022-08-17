Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)

17.08.2022 04:03
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)

DEPREM ANITI ÖNÜNDE SAAT 03.02'DE ANMA TÖRENİGölcük Kavaklı sahilinde yapılan anma törenlerinin ardından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin meydana geldiği saat 03.02'de deprem anıtı önünde anma töreni yapıldı.

DEPREM ANITI ÖNÜNDE SAAT 03.02'DE ANMA TÖRENİ

Gölcük Kavaklı sahilinde yapılan anma törenlerinin ardından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin meydana geldiği saat 03.02'de deprem anıtı önünde anma töreni yapıldı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.02'yi gösterdiğinde anıt önünde depremde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

'45 SANİYE GÖLCÜKLÜLER İÇİN UNUTULMAYACAK BİR ZAMAN PARÇASI'Burada açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 45 saniyenin Gölcüklüler için unutulmayacak bir süre olduğunu belirterek, "17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, yakınlarımızı sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yılın ardından 03.02'de Gölcük'te acılar hala taptaze ve dipdiri. Aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şey geri geldi. Sevdiklerimizi yitirdiklerimize yeniden kavuşmak gibi bir durum yok. Biz şunu anladık. Afetlere tedbir anlamında hazır olmalıyız. Yerel yönetim ve merkezi idare olarak özellikle AFAD teşkilatının depreme hazırlık yönünden çok önemli bir fonksiyonu olduğunu memleketimizde kısa süre önce yaşanan su baskını, deprem ve yangın gibi afetlerde gördük. Bundan sonra yapmamız gereken bu tedbirlerin sıkılaştırılması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyup alınması gereken tedbirleri alarak hareket etmeleri gerekir. Depremde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum geride kalan yakınlarına ve sevenlerine de Allah'tan sabır diliyorum. Halen aramızda o günlerin izlerini taşıyanlara sağlık ve esenlik diliyorum. Allah bizi doğal afetlerden korusun  diyorum." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular
Kaynak: DHA

Marmara, Deprem, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
23:46 Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
23:40 Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor
23:22 Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı
23:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında deprem tatbikatı! Masanın altına girerek kendisini korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 04:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement