Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)

Gölcük Kavaklı sahilinde yapılan anma törenlerinin ardından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin meydana geldiği saat 03.02'de deprem anıtı önünde anma töreni yapıldı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer , Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.02'yi gösterdiğinde anıt önünde depremde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz

Kaynak: DHA

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