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Deprem anlarını anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" - Son Dakika

Deprem anlarını anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

21.02.2022 08:57
Deprem anlarını anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen halen evlerine girmiyor. Korku ve paniğin hakim olduğu Şarköy sokaklarında birçok vatandaş, artçı depremlere karşı endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı. Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim" dediler.

(Halil Dağ - Şener Urfa/ İHA)

Deprem anlarını anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor
Deprem anlarını anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor
Deprem anlarını anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

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Depremdeki korku dolu anları anlattılar: 'Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor' Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" Deprem anlarını anlattılar: 'Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor' Deprem anlarını anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem anlarını anlattılar: 'Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem anlarını anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" - Son Dakika
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