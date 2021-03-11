Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme - Son Dakika

Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu tarafından 24 Ocak 2020'de 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemelerde bulunuldu. Komisyon Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Sahadaki çalışmaları görelim; vatandaşımızın, kurumlarımızın depremle ilgili görüş ve önerilerini değerlendirelim ve çalışmalarımıza katkı sağlayacak faaliyet yapalım, istedik" dedi.

TBMM tarafından depreme karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve depremin zararlarının en aza indirilmesi amacıyla kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nun üyeleri, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Komisyon üyeleri, Elazığ Valiliği'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalar ile ilgili Vali Erkaya Yırık, kurum müdürleri ve birim sorumlularından brifing alacak.

Deprem Araştırma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Vali Yırık, 24 Ocak'taki depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1600 kişinin yaralandığını belirterek, "Depremde 37 bin 500 vatandaşımızın evleri ağır hasar gördü. Deprem Araştırma Komisyonu'muz bu süreçte ilimizde yaşanan deprem felaketinin sonuçlarıyla vatandaşlarımızın yaşadıklarıyla kamu kurumlarımızın refleksleri ve diğer sahiplerle katılımcılarla hangi ölçüde tolere edilebildiği, hangi noktalarda sıkıntıların yaşandığı ve bu geldiğimiz noktada deprem hadisesinin nasıl bertaraf edildiği ve sonuçlarının ortadan kaldırıldığı noktasında çalışmalarını yürütecekler" dedi.

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da bugüne kadar 17 toplantı ile 97 akademisyen, sivil toplum kuruluşu, bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve diğer birimlerin temsilcileriyle görüşme yaptıklarını söyledi. Uncuoğlu, "Türkiye'de deprem zararlarını azaltmaya yönelik çok kapsamlı önerileri her alanda hayata geçirilebilecek şekilde sunmak için çalışmalara devam ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında deprem geçirmiş illerimizden Kocaeli, Sakarya ve Van büyükşehir belediyelerini Ankara'da komisyonumuzda dinledik. İstedik ki yakın tarihte deprem geçirmiş illerimizden özellikle İzmir'i ve Elazığ'ı yerinde ziyaret edelim, sahadaki çalışmaları görelim; vatandaşlarımızın, kurumlarımızın depremle ilgili görüş ve önerilerini değerlendirelim ve bütün çalışmalarımıza katkı sağlayacak faaliyet yapalım, istedik. Bu faaliyetler kapsamında inanıyoruz ki bugün Elazığ'daki bütün toplantılar çok verimli olacak" diye konuştu.