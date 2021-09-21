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Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı - Son Dakika

Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı

21.09.2021 15:02
Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı, System.String[]

Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: "Bingöl ve çevresinde en az 5.

Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut:

"Bingöl ve çevresinde en az 5.5 üzeri bir deprem gelebileceğini düşünüyorum"

KOCAELİ - Yaptığı araştırmalarla olası depremleri önceden tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Bingöl ve Elazığ'da önümüzdeki 10 gün içerisinde 5.5 üzeri büyüklüğünde deprem olabileceğini iddia etti.

Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, 10 günlük süreç içerisinde Bingöl ve Elazığ için kritik uyarılarda bulundu. Özelikle doğu bölgesi için önemli bilgiler veren Yakut, Bingöl ve çevresinde 5.5 üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi. Uzun zamandır Marmara'nın sessiz olduğunu söyleyen Yakut, bu sessizliğin sebebinin doğu bölgesi olduğunu belirterek, doğu depreminden sonra Marmara depreminin konuşulması gerektiğini ifade etti.

"Umarım bu kez yanılırım"

Deprem araştırması yaparken elektro manyetik verileri ve diğer farklı parametreleri kullandığını söyleyen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Özellikle bu hafta ve sonrasında ülkemizin doğusuna dikkat çekmek istiyorum. Kuşadası açıklarındaki depremden sonra özellikle İzmir, Kuşadası açıkları yine 4.0 - 4.5 depremler yaşayabilir. Oradaki insanlar sarsılmayı hissedecektir ama 3'lük 4'lük depremler zaten Türkiye'nin bir gerçeği. Depremler yıkıcı, sarsıcı ve hasar verici olduğu için bu 10 günlük süreçte ve özellikle sonrasında doğuya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Bingöl civarını çok çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim çünkü elimdeki parametreler bunu gösteriyor. Bingöl ve çevresinde en az 5.5 üzeri bir deprem gelebileceğini düşünüyorum, umarım bu sefer yanılırım" dedi.

"Maksimum 5.8 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyorum"

Doğuda en son 2020 yılının Ocak ayında Doğanyurt-Sivrice depreminin yaşandığına değinen Yakut, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası özellikle Palu-Hazar hattına ve Bingöl merkezine kayan o kısma dikkat çekmiştim. Bu kısma iyiden iyiye bir stres yüklendi. Maksimum 5.8 deprem olacağını düşünüyorum ancak bunun üzerine çıkarsa, 6.3 büyüklüğüne ulaşırsa orada yıkıcı ve hasar verici bir deprem riski artar. O yüzden hem Yedisu - Karlıova, hem Muş-Varto, hem Bingöl merkez hem de Elazığ-Palu aralığına çok dikkat etmek lazım" diye konuştu.

"Marmara'nın sessizliğinin sebebi doğu bölgesi"

Geçtiğimiz günlerde İmralı Adası önünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydeden Yakut, "Ben hep söylüyorum yine söyleyeyim; Doğu depreminden sonra olası bir Marmara depremini konuşmamız gerekir. 4 - 4.5'lik depremler illaki Marmara da olacaktır ama Marmara şu an için depreme hazır değil. Olası bir Doğu depremi sonrası oturup Marmara Depremini konuşma zamanı gelecektir" şeklinde konuştu.

"10 günlük süreç çok önemli"

Doğu bölgesi için 10 günlük sürecin çok önemli olduğunun altını çizen Yakut, "Bu 10 günlük süreçte ortaya çıkacak sonuç en azından 4'lük, 5'lik değerindeki bir deprem. Oranın bir sonraki süreçte daha sonra neler olabileceğini gösterecek. Umarım bu 10 günlük süreçte 4'lük 5'lik bir deprem gelir, tabi öyle bir deprem gelmesini istemem ama üzerinde bir deprem olmaması adına bunu söylüyorum, tek temennim bu" ifadelerini kullandı.

"Önce doğu sonra batı"

Marmara depremi ile ilgili herkesin fikri olduğuna dikkat çeken Yakut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Konu ile ilgili 2015 yılında yaptığım bir öngörü vardı. Özelikle Marmara'nın orta segmentinin canlanabileceğini ve değerinin 6.8 büyüklüğünde olacağını söylemiştim. Yanılma sapma payı olsa da +-0.3 çıkmıştı. Marmara depremi için şu an bir şey yok ama gelecekte Marmara konuşulacak ve bu çok uzak bir zaman değil. Önce doğu, sonra batı. 2023'e kadar Marmara depreminin olabileceğini düşünüyorum tabi bunu demek uçuk bir şey ama 2035-2045 demekten daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü Marmara depreminin o kadar uzun bir süresinin kaldığını zannetmiyorum."

Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı
Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı
Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı
Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı

Marmara, Elazığ, Bingöl, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem araştırmacısından Bingöl ve Elazığ uyarısı - Son Dakika


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