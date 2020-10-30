Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü - Son Dakika

Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü

30.10.2020 16:16
Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü, System.String[]

Merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi.

Merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi. Bir taş binanın duvarı çöktü

İzmir'de yaklaşık 1 dakika süren deprem sırasında işyerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıkarken küçük panik anları yaşandı.

Depremi ilçedeki bir çok apartmanın 3. ve 4. katlarında ikamet edenler daha fazla hissetti.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin ilk gelen bilgilere göre; Ayvalık'ın Cunda Adası'nda Mektep Sokak'ta bulunan bir içinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarının yıkılmasının dışında herhangi bir can ve mal yaşanmadığını bildirdiler. - BALIKESİR

Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü
Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü

Balıkesir, Ayvalık, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem Ayvalık'ta da hissedildi, bir taş binanın duvarı çöktü - Son Dakika


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