Son Dakika Haberleri: Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı
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Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.

Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.

İstanbul, Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:36 
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