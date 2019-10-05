Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı
1 saat önce
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:36
İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma! Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı