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Deprem zamanı jeneratör alıp bölgeye göndermeyen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri görevden alındı - Son Dakika

Deprem zamanı jeneratör alıp bölgeye göndermeyen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri görevden alındı

Son Güncelleme: 30.10.2023 14:31

Kahramanmaraş depreminin ardından Adıyaman'daki çalışmaları desteklemek amacıyla Tunceli İl Özel İdaresi'nin satın aldığı jeneratörleri bölgeye göndermediği ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım görevden alındı.

6 Şubat depremlerinin ardından Tunceli İl Özel İdaresi'nin, Kızılay'dan arama kurtarma faaliyetleri için 7 adet jeneratör aldığı, ancak jeneratörlerin bölgeye gönderilmediği ortaya çıkmıştı. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Valiliğin başlattığı soruşturma sonrasında Tunceli Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif Yıldırım'ın görevinden alındığını duyurdu.

YARDIM BAHANESİYLE ALIP GÖNDERMEMİŞLER

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşanmış ve arama kurtarma faaliyetleri süresince en büyük ihtiyaçlardan biri de jeneratörler olmuştu. Tunceli İl Özel İdaresi'nin bu süreçte Adıyaman'dali çalışmalarda kullanılması amacıyla aldığı 7 adet jeneratörü bölgeye göndermediği hatta kendi depolarında sakladığı öğrenilmişti.

Deprem bahanesiyle jeneratör alıp bölgeye göndermeyen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri görevden alındı

GÖREVDEN ALINDI

Sözcü'nün haberine göre jeneratör talebinde bulunan ancak jeneratörleri kayıt dışı bir şekilde İl Özel İdaresi ambarında muhafaza ettiği ileri sürülen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım görevden alındı. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, "Jeneratör skandalının ortaya çıkması sonrasında genel sekreter olarak görev yapan Nazif Yıldırım'ın görevinden alındığını öğrendik. Özel idare müdürlerivaliden sonra ilin en üst düzey bürokratlarından biridir.

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Son Dakika Güncel Deprem zamanı jeneratör alıp bölgeye göndermeyen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem zamanı jeneratör alıp bölgeye göndermeyen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri görevden alındı - Son Dakika
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