Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi.

Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.

(İHA)

Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

Balıkesir, Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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